كشف رئيس ديريكتوار شبيبة القبائل، لخضر ماجن، أنّ الجمعية العامة ستكون في الـ02 ديسمبر، وأن آيت جودي سيبقى مدربا للفريق.

وقال ماجن للإذاعة الوطنية: “سيتم عقد الجمعية العامة العادية للفريق في 02 ديسمبر المقبل، وهناك إحتمال دخول مساهمين جدد”.

وتابع: “الأوضاع حاليا بدأت في الرجوع إلى نصابها في الفريق تدريجيا، وحتى اللاعبين يشعرون بالإستقرار أكثر”.

وفيما يخص وضعية المدرب الحالي، عز الدين آيت جودي، وخطة الإدارة تحسبا للميركاتو المقبل صرح، لخضر ماجن.

“أيت جودي رفض في البداية تدريب الفريق، لكن نظرا للوضعية المستعجلة، قبل بهذه المهمة مؤقتا، إلى غاية الفصل في الأمر”

وأضاف: “أملنا خاب في المهاجم إيكيدي، وحاليا ندرس جميع الإحتمالات فيما يخص الإستقدامات، لكن لم نقرر أي شيء لحد الآن”.