“مارك” يطلق “فايسبوك” جديد في 2018

أكدّ مؤسّس موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، مارك زوكربرغ، أمس الخميس، أن هدفه لعام 2018 هو إعادة وضع أرضية أكثر صلابة.

للشركة التي ساهم في تأسيسها.

وقال زوكربرغ (33 عاما) في تدوينة على “فايسبوك”: “يشعر العالم بتوتر وانقسام ولدى فايسبوك الكثير لفعله”.

مشيرا المتحدّث إلى انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام فايسبوك من قبل روسيا ودول أخرى.

لنشر دعاية إعلامية منحازة إلى جانب انتقادات بكون “فايسبوك” منصة تضييع للوقت.

ويحث قانون جديد في ألمانيا، شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فايسبوك” و”تويتر” على إزالة خطابات الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت.

أو معاقبة ناشريها بغراما مالية نافذة.

وفي الولايات المتحدة، انتقد مشرعون “فايسبوك” بالفشل في منع عناصر روسية من استخدام منصته للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكتب زوكربرغ:”لن نمنع جميع الأخطاء أو الإساءة، لكنّنا نقوم حاليا بعمل الكثير من الإجراءات التي تفرض سياساتنا وتمنع إساءة استخدام أدواتنا”.