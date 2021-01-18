مارين لوبان تدعو لمنع المسلمات “الصغيرات” من إرتداء الحجاب

ككل مرة، تخرج زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، خرجات تثير جدالا واسعا و معادية للاسلام والمسلمين.

و لم تتوانى لوبان هذه المرة كذلك في ممارسة هوايته المفضلة، وتعديها على حقوق المسليمن.

ودعت الزعيمة اليمينية إلى منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات.

منتقدة عدم سعي الحكومة برئاسة جان كاستكس للعمل على منع ذلك.

وقالت لوبان في تغريدة لها عبر تويتر، إن رفض طلبات منع ارتداء الحجاب، يشكك في نوايا الحكومة بمحاربة ما أسمته بـ”السرطان الإسلامي”.

وتعرف مارين المرشحة السابقة بالانتخابات الرئيسية، بمواقفها المناهضة للدين الإسلامي.

وجاءت دعوات لوبان دعما للتعديلات التي تقدم بها نائبان في البرلمان الفرنسي، الجمعة الماضية، على مشروع قانون يفرض حظر ارتداء الرموز الدينية للطفلات الصغيرات.

هذا ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”.

وأثارت دعوة لوبان ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها تبحث عن الشهرة فقط على حساب الإسلام.

واعتبر آخرون أن تلك الدعوات استمرار لتاريخ طويل من الممارسات المعادية للإسلام في فرنسا.

بينما دعم موقف لوبان، عدد من مؤيديها، مؤكدين أن ذلك حماية لحرية الأطفال.