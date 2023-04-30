ماليزيا وكازاخستان تقدمان منح دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حكومة جمهورية كازاخستان. قد خصصت 100 منحة دراسية قابلة للتجديد سنويا، لفائدة طلبة الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي. من أجل الدراسة في جامعاتها الوطنية .

كما قدمت ماليزيا منح قصيرة المدى عبر تقنية التحاضر عن بعد، وذلك في إطار برنامج التعاون التقني. والتي ستكون خلال الفترة الممتدة من 10 الى 14 جويلية

واشترطت الوزارة على أن الراغبين في المشاركة يجب أن يتمتعو بمستوى عالي في اللغة الإنجليزية .

ويتم ارسال الملفات على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل تاريخ 31 ماي كي يتسنى للمصالح المعنية المصادقة عليها وإعادة تحويلها الى الجانب الماليزي .