مالي.. الرئيس يجدد الثقة في رئيس الوزراء المستقيل ويأمره بتشكيل حكومة جديدة

أعلن ، اليوم الجمعة، بيان صادر عن الرئاسة المالية استقالة رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، المختار وان.

وحسب وكالة سبوتنيك، أكد البيان، أن الرئيس الانتقالي باه نداو قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين المختار وان رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة .

وفي سياق ذي صلة، سيشرع المختار وان مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تشرف على تنظيم انتخابات عامة في الأشهر القليلة المقبلة.

للإشارة،تم تعيين الدبلوماسي المختار وان على رأس الحكومة الانتقالية، في سبتمبرمن العام الماضي.

وجاء هذا في إطار عملية انتقالية للعودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد انقلاب 18 أوت 2019، والذي أزاح الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا عن الحكم .