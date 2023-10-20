مامادو نيانغ يدافع عن بلماضي بعد حادثته مع بن رحمة

تحدث نجم الكرة السنغالية مامادو نيانغ، عن حادثة الناخب الوطني جمال بلماضي، مع لاعبه السعيد بن رحمة، في مواجهة منتخب مصر الأخيرة.

والتي عرفت حادثة مسك الناخب الوطني، اللاعب بن رحمة من القميص بعد أن قرر إستبداله، العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ورافض لتصرف بلماضي.

وصرح مامادو نيانغ، أمس الخميس، عبر قناة “كنال بلس سبورت افريك“:”برأيي حادثة المدرب بلماضي مع اللاعب بن رحمة، كان من المفروض عدم التركيز عليها وجعلها حدث”.

وأضاف نيانغ:”يجب إتقان التحكم في الأعصاب، هذه الأمور تحدث فاللاعب يكون محبط من مستواه السيء في المباراة ويرفض مصافحة مدربه”.

وتابع المتحدث:”بن رحمة لاعب ذو ذهنية قوية والمدرب بلماضي كذلك، وبفضلها تمكنا من التتويج بـ”كان” 2019″.

وواصل نيانغ منتقدا بن رحمة:”قد تكون مستاءً من مستواك في المباراة، وشاركت في 75 دقيقة ولو كان لديك شيء لقوله كان عليك قوله في الميدان”.

وختم مامادو نيانغ:”مدربك وضع فيك ثقة وقام بإستدعائك وأقحمك كأساسي في مباراة، لذا عند خروجك كان لازما أن تصافح زميلك ومدربك”.