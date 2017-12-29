ماندي وبودبوز يعودان من إحتفالات “الكريسمس” ويستأنفان التدريبات

عاد أمسية الجمعة الثنائي الدولي الجزائري المُدافع “عيسى ماندي” والمُهاجم “رياض بودبوز” إلى جو التدريبات مع فريقهم الإسباني “ريال بيتيس”.

وذلك بعد حصولهم على أسبوع راحة بسبب أعياد السنة المسيحية، وإستأنف “بيتيس” التدريبات بدون جمهور بملعب “فيلا مارين” بداية من السادسة.

ويعمل المُدرب “سيتيان” على تجهيز ثنائي الخضر بشكل جيد لداربي الأندلس ضد “إشبيلية” في أولى لقاءات الفريق الأخضر في 2018.

في ظل المكانة الكبيرة التي يحتلها الثنائي في مخططات الفريق الأندلسي خاصة بالنسبة لمُدافع “رامس” السابق الذي يُعد أفضل مُدافعي “بيتيس”.