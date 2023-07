مانشستر سيتي يوافق على رحيل محرز

وافقت إدارة مانشستر سيتي الانجليزي، على رحيل لاعبها الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل سنتين عن نهاية عقده مع الفريق.

وفجر الصحفي الإيطالي “رودي غاليتي” اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد بأن قائد الخضر، أصبح قريبا من أي وقت مضى من الانضمام إلى الأهلي السعودي.

وأوضح الصحفي ذاته، في تغريدة عبر حسابه الشخصي، على “تويتر” بأن مانشستر سيتي، فتح إمكانية قبول العرض الأخير القادم من النادي السعودي.

موضحا في السياق ذاته، بأن القرار الأخير، بخصوص مستقبل محرز، سيتم اتخاذه في الساعات القليلة المقبلة.

كما أبرز “رودي غاليتي” بأن الدولي الجزائري، كان قد منح قبل أيام من الآن، موافقته النهائية للانتقال إلى الأهلي السعودي، وهو ما يعزز حظوظ رحيله عن بطل أوروبا.

🚨🔥 Riyad #Mahrez is closer than ever to #AlAhli.

⏳ #ManCity opened up the possibility of accepting the last proposal of the 🇸🇦 club: final decision expected in the next few hours. #MCFC

✅ With the 🇩🇿 player, an agreement has been reached days ago: he’s pushing for the move. pic.twitter.com/eMyGj77sMF

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 15, 2023