مانشيني يخطط لإخلاط أوراق بلماضي

يتواصل الحديث في الوسط الكروي الإيطالي، عن رغبة مدرب الأتزوري، روبيرتو مانشيني، في إستدعاء لاعب ليون الفرانكو جزائري ريان شرقي.

وكشف تقرير لموقع “لاريبوبليكا” الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني، يعاين لاعب ليون تحسبا لإستدعائه، مستغلا أصول أجداده الإيطالية.

وأضاف المصدر، أن مستويات بن شرقي الإيجابية هذا الموسم جعلت اللاعب يدخل ضمن مخططات مانشيني، وبالإضافة لإنعدام المواهب في الكالتشيو الإيطالي.

يجدر للإشارة، دعم المنتخب الإيطالي، بالمهاجم الأرجنتيني، ذو الأصول الإيطالية، ماتيو ريتيغي، والذي سجل هدفين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

وهو الأمر الذي يؤكد مخطط المدرب مانشيني، بالإستدعاء لاعبين جدد لتدعيم المنتخب الإيطالي بمواهب جديدة.