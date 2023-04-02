إيطاليا تتحرك لخطف ريان شرقي من الخضر

في خطوة مفاجأة باشرت إيطاليا تحركاتها، تمهيدا لتجنيس اللاعب الفرانكو جزائري، ونجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي الصاعد، ريان شرقي.

وجاءت تحركات الإيطاليين، حسبما ذكره الإعلامي حفيظ دراجي، على خلفية تألق الأرجنتيني ذو الأصول الإيطالية ماتيو ريتيغي، مع المنتخب الإيطالي بتسجيله هدفين أمام انجلترا ومالطا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وأضح المصدر ذاته، بأن الكثير من الإيطاليين دعموا فكرة تغيير الجنسيات الرياضية. لأبناء الإيطاليين المهاجرين إلى بلدان أميركا الجنوبية والمقدر عددهم بالملايين، لتعويض النقص الفادح في المواهب الكروية الإيطالية المتوفرة في أوروبا.

كما أبرز دراجي، نقلا عن مصادر إعلامية، بأن مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني، صار من أشد المؤيدين لفكرة التجنيس، وصوت اهتماماته إلى لاعب ليون الفرنسي، ريان شرقي، الذي ارتبط اسمه بالالتحاق بـ “الخضر“.

وأشار نفس المتحدث في مقال نشره موقع “العربي الجديد” إلى أن شرقي، الذي يتمتع بأصول ايطالية من والدته وأخرى جزائرية من والده، إضافة إلى جنسيته الفرنسية، يتواجد محل أطماح مدرب المنتخب الإيطالي.

مبرزا في الأخير. بأن مانشيني، ربط رسميا اتصالات مع محيط اللاعب لضمه إلى منتخب إيطاليا رفقة مواهب أخرى في نفس الوضعية.