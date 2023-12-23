مايكروسوفت تخطط لإضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في النظام تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي.

وحسب التقرير الذي نشره موقع “ويندوز سنترال” نقًلا عن مصادره في مايكروسوفت، فإن المزايا الجديدة. تشمل تحسينات في تجربة المستخدم، وخيارات جديدة في قسم “إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة”. وتحسين إدماج خدمات مايكروسوفت 365، وتمكين المستخدمين من إزالة بعض العناصر المثبتة افتراضيًا في النظام، وغيرها.

وسيتيح التحديث القادم إمكانية إزالة برامج مايكروسوفت المثبتة افتراضيًا في نظام ويندوز 11، مثل متصفح إيدج وبرنامج الصور. والمساعد الصوتي وغيرهم، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تغيير محرك البحث الافتراضي عند البحث، وإخفاء عرض الأخبار في قسم “الويدجت.

وفي الأجهزة التي تدعم شاشاتها الكتابة بالقلم، سيتمكن المستخدمون من استخدام القلم في الكتابة يدويًا مباشرةً. في أي خانة تقبل الإدخال النصي مثل مربعات البحث، وسيعمل النظام على تحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية.

وستحصل تطبيقات نظام ويندوز 11 على بعض التحسينات، مثل عرض عدد الأحرف في الشريط السفلي في تطبيق المفكرة. وإظهار اختصار “التحرير باستخدام المفكرة” في القائمة التي تظهر عند الضغط على أي مستند نصي.

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