مبابي يوافق على تمديد عقده مع البياسجي

في خطوة مفاجئة، منح النجم الفرنسي كيليان مبابي، موافقته لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان، من أجل تمديد عقده مع الفريق.

وارتبط اسم مبابي، بالرحيل إلى ريال مدريد الاسباني، بعد رفضه في وقت سابق تمديد عقده مع “البياسجي” المنتهي صيف 2024، وحددت إشترطت إدارة النادي الفرنسي على نظيرتها الاسبانية 250 مليون أورو، لبيع مبابي.

غير أن إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، قالت اليوم الأحد، بأن مبابي، فتح أبواب البقاء مع باريس سان جيرمان، وأبرز المصدر ذاته، بأن صاحب الـ 25 ربيعا، وافق على تمديد عقده إلى صيف 2025.

وفي المقابل، أشار المصدر نفسه، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، أعلنت اليوم الأحد، عن عودة لاعبها إلى تدريبات الفريق، وهو الذي غاب في الفترة الماضية. بسبب قضية رفضه تمديد عقده، وضيّع مباراة فريقه في افتتاح “الليغ1” أمس أمام نادي لوريان.

🚨 🚨 Kylian Mbappé ouvre la porte à une prolongation au PSG. Le club se montre optimiste quant à une prolongation de son joueur, qu’il voit toujours au centre du projet parisien.https://t.co/5vt83kojhL pic.twitter.com/Hl0wghJjpA

— RMC Sport (@RMCsport) August 13, 2023