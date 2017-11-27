مباراة إستعراضية لقدامى اللاعبين الجزائريين في فرنسا

الرياضة
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مباراة إستعراضية لقدامى اللاعبين الجزائريين في فرنسا
بقلم وليد كويني

نظمت القنصلية العامة للجزائر بباريس، بإشراف بلدية أوبرفيليي مقابلة استعراضية بين قدماء اللاعبين الجزائريين وقدامى لاعبي أوبرفيليي.

وجاءت المبادرة التي دعت إليها القنصلية الجزائرية، إحياءً لذكرى ثورة التحرير المجيدة أول نوفمبر.
وشهدت المباراة التي لعبت السبت الماضي مشاركة كل من حاج عدلان ومحمد حمدود وسليمان رحو وموسى صايب وتحت إشراف نور الدين قريشي، مساعد الناخب الوطني الأسبق.
للإشارة، فإن بلدية أوبرفيليي الواقعة شمال باريس، ترأسها مريم دركاوي من أصول جزائرية والتي قدمت بدورها هدايا رمزية للمشاركين.

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