مجلة الجيش: الدولة تزودت بجمهورية جديدة وعصرية بفضل إنتخابات 27 نوفمبر

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، أنه بفضل إنتخابات المجالس البلدية والولائية تكون الدولة قد تزودت بتقاليد جمهورية جديدة. بدولة عصرية وبلبنة أخرى ضمن ىسلسة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة التي تضمنها البرنامج الرئاسي.

وقالت مجلة الجيش أن الإنتخابات المحلية هو ضمن البرنامج الرئاسي في سياق تعزيز الثقة بين الواطن ومؤسسات الدولة. وهي خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة السابقة التي استهلت بالإستفتاء على الدستور ثم الإنتخابات التشريعية.

وأضافت الإفتتاحية، أن إنتخابات نوفمبر المنصرم هي آخر لبنات البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية. وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة أفضل وإيصال الجزائر إلى بر الآمان والإستجابة للتغييرات المأمولة من طرف المواطنين.

وقالت المجلة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد في رسالة له بمناسبة الذكرى 67 لإندلاع ثورة أول نوفمبر. الذي قال أن المحليات تعد إستكمالا لإستكمال بناء الدولة على أسس صحيحة بعيدا عن الشبهات والشوائب ضمن مسار حيوي من الإصلاحات.

وأفادت المجلة، أن الجيش الوطني الشعبي سهر على تأمين الإنتخابات المحلية، عبر التراب الوطني. دون تسجيل أي تجاوزات أو إخلال بسيرورة العملية الإنتخاببية.

وأضافت أن الإنجازات التي تحققت ضمن مسار البناء الوطني في وقت وجيز ، تفضح مرة اخرى نوايا دعاة التيئيس. ومن يواليهم ويقف من ورائهم مثلما يكشف عن مآربه الحبيثة ومحاولاتهم اليائسة والمتكررة لإستهداف مقومات الدولة واسسها.

كما تواجه الدولة هذه المحاولات بقوة وحزم صارمة فأحبط بعضها في المهد وكشفت عن خيوط بعضها. مصممة بذلك على أن الدولة تسلك النهج الذي خطه شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية. هو نهج سيجعل بلادنا رغم كيد الأعداء دولة قوية مهابة الجانب متكمسكة بمبادها سيما عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإقامة علاقة تعاون مع الغير.

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