مجلس الأمن يدين مجزرة “داعش” في كابل

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات المجزرة الدموية التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي الخميس، بتفجير مركز تقافي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وجاء في بيان لمجلس الأمن، أن المجلس يدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان

الذي وقع في كابل والذي أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 84 آخرين.

وأضاف ذات البيان، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما دعا البيان إلى ضرورة تقديم مرتكبي وممولي الأعمال الإرهابية إلى العدالة.

وحث مجلس الأمن جميع الدول على التعاون بشكل فعال مع التزامها بموجب القانون الدولي وقررات مجلس الأمن دات الصلة

مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

كما أعرب أعضاء المجلس عن تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان معربيين عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابيين.