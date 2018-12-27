مجلس الوزراء : إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني لضمان تسيير السلامة والأمن المدني

تم اليوم الخميس الموافقة خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية على إستحداث وكالة وطنية للطيران المدني موجهة لضمان تسيير السلامة والأمن المدني.

وسيحدد مشروع القانون المعدل للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أن استحداث هذه الوكالة يتعلق بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

و التي دعت الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

كما سيسمح إنشاء هذه الوكالة كذلك للجزائر بأن تعزز قدراتها البشرية ومواردها المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

حيث ستتكفل بها مديرية تابعة للوزارة المكلفة بالنقل المهمة

إضافة إلى ذلك يدرج مشروع النص مهنة الاجلاء الطبي في مدونة نشاطات الطيران المدني المرخص بها في الجزائر.