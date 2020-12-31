مجلس قضاء العاصمة.. أحكام تتراوح بين 12 و16 سنة حبسا نافذا في حق الاخوة كونيناف

قضى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الأحكام في حق الاخوة كونيناف “طارق نوح، رضا عبد القادر، التي سلطتها محكمة سيدي امحمد، والتي تتراوح بين 12 و16 سنة حبسا نافذا.

أين تم الحكم على رضا عبد القادر بـ 16 سنة حبسا نافذا وطارق نوح 15 سنة حبسا نافذا ، أما كونيناف عبد الكريم، فقد تم الحكم عليه بـ 12سنة حبسا نافذا، مع تأييد الغرامة 8ملايين دينار لكل متهم.

كما قضى المجلس بخفض العقوبة لكل من المتهم الموقوف بن الطاهر قدور مسير مجمع “كو جي سي” وجعلها 5 سنوات حبسا نافذا.

أما مقراوي حسيبة، حموش حسان، بناي ليلى، فقد تم تأييد العقوبة مع جعلها 18شهرا موقوفة التنفيذ.