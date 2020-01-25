محاكاة مرعبة لفيروس كورونا: قد يقتل 65 مليون شخص عبر العالم!

توقع مجموعة من الخبراء الأمريكيون البارزون، أن يقتل فيروس “كورونا” قرابة 65 مليون شخص عبر العالم.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، حذر خبراء صحة أمريكيون، قبل 3 أشهر من تفشي هذا الفيروس المرعب في الصين، أن يقتل عشرات الملايين من الناس عبر العالم.

وتوقعت المحاكاة التي قدمها الخبراء، في مركز هوبكنز للأمن الصحي، أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كافة أنحاء العالم، خلال 18 شهرا فقط، وفق ما نقله ذات الموقع عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتسبب الفيروس الشديد العدوي حتى الآن، بمقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300.

للإشارة، تسبب فيروسات كورونا إلتهابات في الجهاز التنفسي ويمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الإلتهاب الرؤوي، أو نزلات البرد.

ولم تعط المنظمة العالمية للصحة أي تعليمات أو إنذار للمتعاملين الاقتصاديين ولا المسافرين بخصوص ظهور فيروس كورونا بالصين مؤخرا، تحذر من خلالها من تهديدات الفيروس للعالم.

وانتشر الفيروس في عدة دول، على غرار كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وتايلاندا، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.

وأكدت السلطات الصينية، رسميا، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.