محرز وبن ناصر يتضامنان مع فينيسيوس

تلقى النجم البرازيلي، ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني، فينيسيوس جينيور، دعما معنويا من نجمي المنتخب الوطني، رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، بعد الإهانات العنصرية التي لاحقته في الليغا الاسبانية.

وعلق قائد الخضر ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز، بقبضة اليد التي ترمز إلى رفض العنصرية. على المنشور الذي أطلقه البرازيلي، في حسابه الرسمي على “أنستغرام”. والذي قال فيه: “لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني”.

بينما أعاد الدولي الآخر. ونجم وسط ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، نشر ما كتبه فينسيوس، عبر خاصة “ستوري” في حسابه الشخصي على “أنستغرام” في إشارة إلى تضامنه المطلق مع البرازيلي.