محرز وشافعي في تشكيلة الأسبوع السعودية
بقلم محمد.ل
اختير كل من قائد الخضر، رياض محرز، ومدافع مولودية الجزائر السابق. فاروق شافعي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 7 من الدوري السعودي.
وكشف حساب “منبر الأهلي” المهتم بأخبار نادي الأهلي السعودي، عن تشكيلة الجولة الـ 7 من دوري “روشن” نقلا عن تطبيق “فانتاسي RSL”. والتي شهدت تواجد محرز وشافعي.
وتحصل قائد الخضر، على تقييم 98، بعد تألقه بهدف وتمريرة حاسمة في هزيمة ناديه الأهلي بـ 4-3. أمام النصر.
بينما تحصل شافعي قائد ضمك، على تقييم 87، بعدما قدم مستويات كبيرة أمام الأهلي، بقيادة النجم البرازيلي نيمار، في لقاء انتهى بهدف لمثله.
🚨🚨 رسميًا :
فخر العرب “رياض محرز” ضمن تشكيلة الجولة السابعة من دوري روشن. pic.twitter.com/MjilY6yWy9
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 25, 2023
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