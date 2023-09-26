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الرياضة

محرز وشافعي في تشكيلة الأسبوع السعودية

بقلم محمد.ل
محرز وشافعي في تشكيلة الأسبوع السعودية
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اختير كل من قائد الخضر، رياض محرز، ومدافع مولودية الجزائر السابق. فاروق شافعي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 7 من الدوري السعودي.

وكشف حساب “منبر الأهلي” المهتم بأخبار نادي الأهلي السعودي، عن تشكيلة الجولة الـ 7 من دوري “روشن” نقلا عن تطبيق “فانتاسي RSL”. والتي شهدت تواجد محرز وشافعي.

وتحصل قائد الخضر، على تقييم 98، بعد تألقه بهدف وتمريرة حاسمة في هزيمة ناديه الأهلي بـ 4-3. أمام النصر.

بينما تحصل شافعي قائد ضمك، على تقييم 87، بعدما قدم مستويات كبيرة أمام الأهلي، بقيادة النجم البرازيلي نيمار، في لقاء انتهى بهدف لمثله.

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