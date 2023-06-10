محرز يتحدى الانتر بحثا عن اللقب المفقود

سيكون قائد الخضر، رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، سهرة اليوم السبت، على موعد مع كتابة التاريخ، بمناسبة تنشيط نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام انتر ميلان الايطالي.

ويلتقي السيتي والنيراتزوري، سهرة اليوم، على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية، بداية من الساعة الـ 20:00، في نهائي يحمل أهمية كبيرة للدولي الجزائري ورفقاءه.

ويأمل محرز، في قيادة “المان سيتي” للتربع على عرش القارة العجوز، وإهداء ناديه أول ألقابه الأوروبية، وتحقيق ثلاثية تاريخية، بعد حصد لقبي “البريميرليغ” وكأس الاتحاد.

وتصبّ التكهنات في كفّة النادي الانجليزي على حساب الانتر. بالنظر إلى المشوار القوي الذي بصم عليه رفقاء محرز، بعدما عبروا إلى النهائي على حساب صاحب الاختصاص ريال مدريد الاسباني. بنتيجة 5-1 في مجموع لقائي نصف النهائي.

وأبدى لاعب الخضر، تحمّسا كبيرا للمشاركة في المباراة النهائية. والمساهمة في الانجاز التاريخي لناديه، بعدما نشر اليوم السبت، على حسابه عبر “فيسبوك” صورة مركبة عن النهائي الحلم.

وهو الذي يأمل في أن يكون ثاني جزائري يتوّج بأغلى الألقاب الأوروبية، بعد رابح ماجر، مع بورتو سنة 1987.