محرز يتوّج بأول جوائزه الشخصية في السعودية

حصد الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، أول جوائزه الشخصية، في دوري “روشن” الذي التحق به الصيف الحالي.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، على “تويتر” اليوم الاثنين، رسميا عن تتويج محرز، بجائزة أجمل هدف في الجولة الـ 2.

وكان لاعب مانشستر سيتي الانجليزي السابق، قد قاد ناديه الأهلي يوم الخميس الفارط، لفوز كبير أمام الخليج بنتيجة 3-1، سجل منها هدفا بطريقة رائعة، من تسديدة داخل منطقة العمليات دون ترويض للكرة.

للإشارة فإن محرز، تنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري روشن، مع كل من الإسباني كريستيان تيو، لاعب نادي الفتح، والزامبي فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء.