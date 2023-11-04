محرز يدعم أنور الغازي

أعلن قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، دعمه المطلق للدولي الهولندي، أنور الغازي، بعد قرار ناديه ماينز الألماني، فسخ عقده بسبب تضامنه مع فلسطين.

وكان أنور الغازي، قد رد على قرار فسخ عقده بمنشور عبر انستغرام، قال فيه: “قف مع الحق، حتى لو ستقف وحيدا. خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء والمستضعفين في غزة. أوقفوا القتل”.

وهي الرسالة التي أعاد محرز، نشرها اليوم السبت، عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على “انستغرام”. معلنا من خلالها دعمه للدولي الهولندي. الذي تمسّك بمبادئه في مساندة القضية الفلسطينية، رغم أن الأمر كلفّه الطرد من نادي ماينز.