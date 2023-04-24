محرز يقود تشكيلة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

اختير الدولي الجزائري، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصاء والأرقام. عن تشكيلته المثالية الخاصة بلقاءي المربع الذهبي، والتي شهدت حضورا متوقعا لقائد الخضر. الذي نصب نفسه نجما فوق العادة في هذا الدور.

وتحصل محرز، على أعلى تنقيط في التشكيلة بـ 9.9 من 10، بفضل “الهاتريك” التاريخي. الذي سجله في مرمى شيفيلد، وقاد به ناديه للعبور إلى النهائي، الذي سيواجه فيه الغريم مانشستر يونايتد.