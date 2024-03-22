محرز ينفرد برقمين مميزين في الدوري السعودي
بقلم محمد لمين صحراوي
انفرد الدولي الجزائري، رياض محرز، برقمين مميزين في الموسم الكروي الجاري من دوري “روشن” السعودي.
وكشف مؤشر “سوفا سكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. بأن محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، هو الأكثر منحا للتمريرات المفتاحية “فرص مصنوعة” بواقع 74.
كما أبرز المصدر ذاته، بأن محرز، الذي طلب إعفاءه من تربص الخضر مارس الجاري، هو اللاعب الأكثر صناعة للفرص الخطيرة في دوري “روشن” بواقع 18.
رياض محرز🇩🇿 جناح نادي الأهلي🇸🇦 في دوري روشن السعودي هذا الموسم هو 👇🏻
🥇 الأكثر منحا للتمريرات المفتاحية《فرص مصنوعة》بواقع 74
🥇 الأكثر صناعة للفرص الخطيرة بواقع 18@Mahrez22 pic.twitter.com/qYUcR62gfo
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) March 20, 2024
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