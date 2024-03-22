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الرياضة

محرز ينفرد برقمين مميزين في الدوري السعودي

بقلم محمد لمين صحراوي
محرز ينفرد برقمين مميزين في الدوري السعودي
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انفرد الدولي الجزائري، رياض محرز، برقمين مميزين في الموسم الكروي الجاري من دوري “روشن” السعودي.

وكشف مؤشر “سوفا سكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. بأن محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، هو الأكثر منحا للتمريرات المفتاحية “فرص مصنوعة” بواقع 74.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن محرز، الذي طلب إعفاءه من تربص الخضر مارس الجاري، هو اللاعب الأكثر صناعة للفرص الخطيرة في دوري “روشن” بواقع 18.

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