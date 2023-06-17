محرز يوافق على العرض السعودي!

وصفت تقارير صحفية سعودية، انتقال الدولي الجزائري، ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، إلى الأهلي السعودي، بأنها مسألة وقت لا أكثر.

وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة “عكاظ” أمس الجمعة. بأن قائد الخضر، منح موافقته المبدئية على العرض الذي قدم إليه من نادي الأهلي السعودي.

كما أضافت ذات الصحيفة، بأن مسؤولي الأهلي سيفاوضون نظراءهم من المان سيتي. بعد فراغهم من احتفالات “الثلاثية التاريخية” التي حققها النادي الانجليزي هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة السعودية، عن صحفي “ذا أتليتيك” الانجليزية. سام لي، أن محرز متحمس جدا لفكرة الانتقال إلى السعودية واللعب في الدوري، وأن رحيله أصبح واقعا.

للإشارة فإن مانشستر سيتي، كان قد أكد في وقت سابق، بأن محرز، غير مرشح للرحيل، وهو المرتبط بعقد مع النادي السماوي إلى غاية صيف 2025.