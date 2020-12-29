محكمة تيبازة.. 4 سنوات حبسا لزوخ في قضية علي حداد

اصدرت محكمة الجنح بتيبازة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة مع عدم ممارسة أي مهام حكومي لمدة 3 سنواتفي حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.

وجاء حكم محكمة تيبازة في قضية منح امتيازات لرجل الاعمال علي حداد على خلفية متابعته بتهم منح امتيازات غير مستحقة في مجال ابرام الصفقات و العقود وإساءة استغلال الوظيفة.

كما وجهت لزوخ تهمة تبديد اموال عمومية وهذا بعد ان تمت محاكمته بتاريخ 8 ديسمبر الماضي اين التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

وكان زوخ عبد القادر قد منح أوعية عقارية لعلي حداد بطريقة مخالفة للاحكام التنظيمية والقانونية باعتبار أن العقارات مملوكة للدولة وهو تسبب في خسائر فادحة بالنسبة للخزينة العمومية.

و للاشارة عبد القادر زوخ سبق وأن تم ايداعه من الجلسة في قضية طحكوت محي الدين طحكون