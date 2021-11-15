محكمة سيدي امحمد : تأجيل قضية محمد حطاب إلى 29 نوفمبر

أجلت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد قضية وزير الرياضة الأسبق محمد حطاب. إلى غاية جلسة 29 نوفمبر الجاري بصفته والي ولاية سيدي بلعباس رفقة متهمين آخرين.

وجاء سبب التأجيل بطلب من القاضي وهيئة دفاع المتهمين. كما تتعلق القضية بالتعدي على العقارات الفلاحية من دون وجه حق وتبديد أموال عمومية بولاية سيدي بلعباس.

كما يواجه المتهمين تهم عديدة تتعلق بالفساد وهي إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات غير مستحقة .

إقرأ أيضا:

كشفت خبرة قضائية أنجزتها المفتشية العامة للمالية، عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بمنح امتيازات وعقارات البايليك. بدون وجه حق عن طريق التراضي البسيط من طرف محمد حطاب وزير الرياضة السابق بصفته والي ولاية بلعباس سابقا.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب منح العديد من الامتيازات على مستوى الولاية.

وتتضمن القضية، منح امتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 متر مربع. لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة matiriels equipment cima.

بالإضافة إلى منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 7934 متر مربع لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب محمد”. ومنح امتياز عقار بمساحة 640 متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي تيجيني محمد. و منح أيضا امتياز على شكل وعاء عقاري بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة sarl acqua west.

كما منح ذات المسؤول وعاء عقاري بمساحة 37 ألف متر متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي (ب.ع). ومنح وعاء عقاري بمساحة 3006 متر مربع لفائدة sarl yahyiaoui

ووجهت للمتهم تهم عديدة تتعلق بالفساد، وهي اساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مستحقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية جارية حول هذه القضية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها