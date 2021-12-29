محكمة سيدي امحمد.. تأجيل قضية مصطفى العياضي

أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قضية مصطفى العياضي، إلى تاريخ 5 جانفي المقبل. كما جاء تأجيل قضية والي ولاية المدية سابقا بطلب من هيئة الدفاع وبسبب غياب الشهود.

كما وجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي لأموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .

وللتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.

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وأحال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قضية فساد أخرى.

متابع بها مصطفى العياضي على المحاكمة مجددا بصفته والي ولاية المدية سابقا.

يأتي هذا بعدما منح هذا الأخير لعقارات بدون وجه حق ببلديتي الزوبيرية والبرواڨية في اطار حق الامتياز لاحد المستثمرين على أن تبرمج القضية على قسم الجدولة في الأيام المقبلة.

كما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى العياضي في قضية عطية الكترونيك. وجاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين كالآتي:

التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، في حق بوعمريران علي مدير املاك الدولة سابقا لتيبازة. وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج، في حق المتهم قريشي اسماعيل محافظ عقاري سابق بمديرية املاك الدولة بتيبازة.

التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون د ج غرامة مالية، في حق عطية بشير وعطية حميد و عطية لياس سوهيل. كما التمس وكيل الجمهورية، التماس مصادرة الأملاك و الأموال المحجوزة للإخوة عطية الكترونيك.

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