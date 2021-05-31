محمد الرعيض: شركات ليبية تريد الإستفادة من الخبرة الجزائرية في الطاقة والفلاحة ومواد البناء

قال رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الليبي، محمد الرعيض، إن شركات ليبية تسعى لإبرام عدة إتفاقيات مع شركات جزائرية للإستفادة من خبرتها في مجالات عديدة، منها صناعة مواد البناء والزراعة الصحراوية.

و قال الرعيض في تصريح “لواج”، على هامش اليوم الثاني للمنتدى الإقتصادي “الجزائري-الليبي”. أن ليبيا بحاجة إلى كميات كبيرة من مواد البناء. ولهذا فهي أكبر شراكة مجدية بالنسبة لليبيا من أجل إعادة إعمارها.

وأضاف ذات المسؤول، أن ليبيا تريد كذلك شراكة مثمرة في مجال الزراعة. مضيفا أن الجزائر لها تجربة كبيرة في هذا المجال لاسيما الزراعة الصحراوية. مبرزا أن بلده تحوز آلاف الهكتارات من الأراضي البكر الصحراوية التي تنتظر إفادتها بالتجربة الجزائرية المتميزة.

بدوره، صرّح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، عبد الله محمد الفلاح، أن الشراكات التي ترنو لها ليبيا مع الجزائر تشمل كافة المجالات. على راسها الشراكات في المجال النفطي والزراعة الصحراوية.

وقال ان الوفد الليبي إنبهر أمام الخبرة الجزائرية في مختلف المجالات و منها الزراعة الصحراوية. مضيفا إلى العمل على تعزيز الشراكة مع شركة سوناطراك.