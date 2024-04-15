مخابر “نوفو نورديسك” تخصص العيادة المتنقلة “تغيير السكري”

ستنظم وزارة الصحة بالتعاون مع مخابر نوفو نورديسك الجزائر من 15 إلى 18 أفريل 2024 أمام مقر ولاية بومرداس. أسبوع الوقاية من السكري والسمنة.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس المواطنين بالمخاطر المرتبطة بهذين المرضين المزمنين. اللذين يمثلان تحديا كبيرا للصحة العمومية في الجزائر وفي العالم. وكما تؤكد معطيات المنظمة العالمية للصحة التي تصف السمنة بأنها أول وباء من الأمراض غير المعدية في تاريخ البشرية. فإن 30 بالمائة من النساء، 14 بالمائة من الرجال، و 10 بالمائة من الأطفال يعانون من الوزن الزائد في الجزائر.

ويعد أسبوع الوقاية من مرض السكري والسمنة بمثابة إستجابة إستباقية ومنسقة لمكافحة هذين المرضين اللذين يتزايد إنتشارهما باستمرار. وسيتم تنظيم حملات توعية وتحسيس على المستوى الوطني لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالسمنة والسكري. بالإضافة كذلك إلى التدابير الوقائية التي يجب اعتمادها.

وتخصص نوفو نورديسك العيادة المتنقلة “تغيير السكري” في ولاية بومرداس، من أجل الكشف عن حالات السكري. ولكن بالأخص تحسيس السكان بالمضاعفات والتعقيدات المرتبطة بالسمنة. وسيجري فريق متعدد التخصصات فحوصات سريرية وبيولوجية. وتقديم النصائح حول نظافة الأغذية ونشر “دليل السمنة” الذي أطلقته وزارة الصحة في شهر فيفري 2024 .

كما يمثل هذا الدليل أداة قيمة في مكافحة هذا المرض في الجزائر. ويقدم إرشادات للعاملين في مجال الصحة حول الأساليب متعددة الأبعاد لإدارة السمنة الوقاية والتشخيص والعلاج.

وتشارك شركة نوفو نورديسك، وهي شركة وطنية لإنتاج الأدوية، في الجهود التي تبذلها السلطات

الصحية لتعزيز سياسة الوقاية ضد السمنة والسكري. وهي تقدم خبرتها ومواردها لدعم مبادرات التوعية

وتكوين المهنيين الصحيين وتطوير برامج الوقاية المستهدفة.