مختصون أكفاء في مستشفى سيدي عبد الله الجديد

سيشرع قريبا في إنجاز مستشفى بمعايير دولية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وذلك بالشراكة مع قطر.

وسيتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع شهر نوفمبر القادم بسعة 400 سرير. على أن يتم تسليمه بعد سنتين.

وقال البروفيسور عبدالرزاق بوعمرة مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي. “إن المستشفى سيتوفر على مصالح إستشفائية ذات تقنية عالية يسيرها مختصون أكفاء”.

من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة إلياس مرابط، أن إنجاز المستشفى يعد بمثابة حافز آخر لتحسين التكفل الصحي بالجزائر. والتخفيض من تكلفة تحويل المرضى إلى الخارج.

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وقّع وزير الصحة عبد الحق سايحي وسفير دولة قطر بالجزائر، على مذكرة تفاهم لتجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري.

كما أن المستشفى الجزائري القطري بطاقة إستيعاب تقدر بـ 400 سرير وفق معايير دولية من حيث هندسته وتسييره.

وجرى التوقيع على الإتفاق بين وزير الصحة البروفيسور عبد الحق سايحي وسفير دولة قطر علد العزيز بن علي احمد نعمة. عملا بتوجيهات القيادات الحكيمة للدولتين. حيت تم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة “أليغانسيا هيلث كير” التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى قطري – جزائري.

وتعكس مذكرة هذا الاتفاق مدى عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك والمتواصل لتعميقها. كما يجسد رغبة في تطوير قطاعها الصحي وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

من جهته قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن المشروع يتجسد اليوم في بناء مستشفى “جزائري قطري” تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد وسمو أمير دولة قطر. حيث ستكون الإنطلاقة من العاصمة في هذا المشروع الصحي الهام. والذي سيكون مهم لساكنة العاصمة وكل الجزائر. باعتبار أن التخصصات ستكون تخصصات دقيقة نعتبرها الأولى لتجسيد مشاريع أخرى في مجال الصحة.

أما السفير القطري علي أحمد نعمة، فأشار إلى أن مذكرة تفاهم إنشاء مستشفى 400 سرير في الجزائر سيعزز الروابط بين الدولتين. ويكون اصافة لمشاريع قطر في الجزائر وتطوير قطاع الصحة.