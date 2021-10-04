مختصون في الأمن السيبراني يكشفون سبب تعطل الفيسبوك

أرجعت الشركة الروسية group_ip المختصة في مجال الامن السيبراني ان التعطل المفاجئ في خدمات فيسبوك سببه حذف سجلات لـ DNS من جداول التوجه العالمية.

ووفق ذات الشركة ان اسباب التعطل غير معروفة لحد الان وأنه من المرجح هو سحب تسجيلات نظام أسماء النطاقات DNS الخاصة بخوادم فيسبوك من جداول التوجيه العالمية. كما ان خدمة DNS مشابهة لدفتر عناوين في الإنترنت، أين يتطابق عنوان بروتوكول الإنترنت مع النطاقات.

شهد العالم اليوم ولمدة أكثر من 6 ساعات الإختفاء الكلي للفيسبوك عن شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى كل من الواتساب والأنستغرام وكذا تيك توك وامازون ليعود إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين.