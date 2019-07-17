مخطط أمني تحسبا لمباراة “الجزائر -السنغال “

سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني، “مخططا أمنيا”، تحسبا لمقابلة المنتخب الوطني بنظيره السنغالي، يوم الجمعة، وذلك لتأمين المواطنين وتوفير الجو الملائم لمتابعة المقابلة في الأماكن العمومية والمرافق الرياضية، وهذا بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة.

ووجهت المديرية في بيان لها، نداءً إلى مستعملي الطريق والمناصرين، للالتزام بقواعد قانون المرور، والسياقة السليمة لتفادي مآسي الطرقات، كالتي سجلت بأسف كبير عشية مباراة النصف النهائي بولاية جيجل،

ودعت المديرية، مستعملي الطريق، رفع درجات الانتباه والحذر خلال تنقلاتهم، التي تقترن بظرف الليل وغمرة المناصرة للفريق الوطني، ما يقلل من قدرات القيادة والرؤية ليلا،

وأيضا تفادي المناورات الخطيرة، واستعمال الهاتف أثناء السياقةسواء للتواصل أو لأخذ صور ومشاهد معينة للحدث، ما يتسبب في حوادث مرور مؤلمة.

كما دعت مستعملي الطريق والسواق، في مفترقات الطرق ومخارج المجمعات السكنية، والممرات القليلة الإنارة، الانتباه الشديد لحركة الدراجات النارية والمشاة، والتحلي بالممارسات الحسنة أثناء التعامل والقيادة.

ولتفادي أي إضرار بالسلامة الجسدية للمواطنين، دعت -المديرية – تجنب بعض التصرفات، التي تنتهي بإلحاق أضراربالنفس وبالغير، منها تسلق الأعمدة الكهربائية واعتلاء شرفات المباني، والاستعمال العشوائي وغير المرخص لأي مواد قابلة للاشتعال خاصة في الأوساط المغلقة والقاعات.

وأكّدت المديرية، مرافقة المواطنين في هذا العرس الرياضي التاريخي، بضمان حماية المواطن والممتلكات والحد من حوادث المرور .

كما ناشدت المديرية، مختلف وسائل الاعلام الوطنية، لتكثيف برامج التوعية والإرشاد، والمساهمة في توجيه الرأي العام لتسهيل عمل فرق الشرطة وتفهم بعض التدابير الاحترازية التي ستتخذ ضمن المخطط الأمني المسطر بالمناسبة.

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548، ومختلف الدعائم الاتصالية للأمن الوطني للتبليغ والتواصل 24/24سا.