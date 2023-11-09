مخيم جنين يشتعل.. اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والصهاينة

اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات ضاربة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيونية، داخل مخيم جنين في فلسطين المحتلة.

كما جرى قصف صاروخي كثيف من طائرات مسيرة على أكثر من موقع في مدينة جنين ومحيط مخيمها.

وفتحت قوات الاحتلال ثغرات في بيوت، للتنقل عبرها داخل المخيم. تزامناً مع اشتباكات مستمرة مع المقاومين.

ومن جهتهم، أكد كتائب القسام في المخيم، أن المجاهدون يخوضون اشتباك مسلح بطولي جنباً إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتقاء 8 شهداء حتى الآن في اشتباكات جنين. وأكثر من 14 إصابة بجروح مختلفة في المخيم.

في حين، قال مدير مستشفى جنين الحكومي، أن قوات الاحتلال الصهيوني، منعت الطواقم الطبية من الدخول والخروج إلى المستشفى. وقاموا بمحاصرة المستشفى بهدف إيقاع أكبر ضرر بالمصابين.

كما دعت المقاومة “حماس”، الشعب في الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين. والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي. وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة. مؤكدة أن الاحتلال يتجرع هزيمة في غزة. وسيتجرعها أيضاً في مخيم القسّام. و”لن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة، فالمقاومة روح تسري فينا”. و”في شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير”.