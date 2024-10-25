مدان: “أتحمل مسؤولية الهزائم في بداية هذا الموسم”

أكد المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل، حكيم مدان، بأنه يتحمل مسؤولية الهزائم التي حققها أشبال عبد الحق بن شيخة، في بداية الموسم الكروي الجاري، 2024-2025.

وفي تصريحات خص بها “النهار” من أمام مقر الرابطة المحترفة لكرة القدم، علّق مدان، على النتائج السلبية: “كمسؤول على الفريق لدي مسؤولية وأتحمل مسؤولية الهزائم في بداية الشبيبة هذا الموسم”.

وواصل مدان الذي استدعي من طرف لجنة الانضباط، التابعة للرابطة. بسبب تصريحاته في حق الحكام: “لن أتهرب من النتائج، ولن أقول إن النتائج السلبية سببها الحكام، لم يسبق لي قول هذا، ولكن هناك بعض الأمور تحدث غير منطقية”.

أما بخصوص ما دار بينه وبين أعضاء لجنة الانضباط. رد ذات المتحدث: “استدعتني اللجنة، وجئت وشرحت تصريحاتي، ولكنني وجدت أمورا لم أُدل بها مكتوبة، خاصة العنوان”.

وختم مدان: “لم أصرح تلك التصريح (يقصد الإساءة للحكام). ولكن تلك الأشياء التي تكلمت عليها كانت تقنية.. انتقذت نفسي واللاعبين والمدرب والمسؤولين، ولم أقل أبدا إن الحكم هو سبب هزيمتنا، هناك أخطاء وجميعنا يتحمل المسؤولية”.