مدرب أنجي الفرنسي يواصل الدفاع عن شتي!

واصل مدرب نادي أنجي الفرنسي، عبد العزيز بوحزامة، الدفاع عن لاعبه الدولي الجزائري، إلياس شتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بتورطه في قضية أخلاقية بفرنسا.

وكشف أحد لاعبي نادي أنجي، لم يتم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن مدربه بوحزامة، حفز التشكيلة بعبارات “خادشة للحياء” في لقاء الأحد الماضي أمام مونبولييه، الذي لعبه شتي أساسيا، بعد أيام فقط من اتهامه من طرف فتاة فرنسية بالاعتداء عليها جنسيا بأحد الملاهي الليلية.

ولم ينف بوحزامة، ماقاله لاعبه، حسبما نشره موقع “فوت ناسيونال” الفرنسي، نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، وأكد مدرب أنجي، بأن ما قام به شتي ليس أمرا جيدا، ولكن الجميع يمكن أن يخطئ -على حد قوله-

كما تساءل ذات المتحدث، قائلا: “من لم يقم بنفس خطأ شتي؟” مضيفا: “أنا لا أؤيد ما قام به، لأنني رب عائلة وأملك طفلتين، وحينما كان شتي سيلعب أمام مونبولييه، أردت وضعه في أفضل الظروف بهدف تخفيف الضغط عنه.”