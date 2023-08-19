مدرب أندرلخت: “سليماني كان إضافة كبيرة لنا وأرحّب بعودته”

رحب مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، براين ريمر، بعودة الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى الفريق في حال قررت إدارة النادي ذلك.

ولم يحسم هداف الخضر التاريخي، في مستقبله الكروي إلى حد كتابة هذه الأسطر، بعد انتهاء عقده مع أندرلخت البلجيكي الصائفة الحالية.

وتحدث التقني الدانماركي براين ريمر، عن مستقبل سليماني، في ندوة صحفية نقلها موقع “فوت نيوز” البلجيكي، وقال: “أحب كثيرا هذا اللاعب، لقد كان إضافة كبيرة بالنسبة لي”.

ليضيف ريمر: “الآن الأمر متروك لجيسبر فليدبرغ (المدير الرياضي).. لدينا 3 مهاجمين، وهذا رقم كاف، ولكننا متحفتون لضم لاعبين جدد وسليماني واحد منهم”.

وفي سياق متصل، كشف الموقع ذاته، نقلا عن صحيفة ” Dernière-Heure” البلجيكية، بأن ملف عودة سليماني إلى أندرلخت غير مطروح حاليا على طاولة مسؤولي النادي.