مدرب الزمالك السابق: “قندوسي الحلقة المفقودة في الأهلي”

أكد المدرب السابق لنادي الزمالك المصري، مؤمن سليمان، بأن مكانة اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، في الأهلي، لا نقاش فيها.

وفي تعليقه على مباراة الأهلي وسيراميكا، الذي يلعب له قندوسي، معارا من الأهلي، والتي جرت أمس الأحد، قال مؤمن سليمان، إن نادي القرن ينقصه لاعب بقيمة قندوسي.

وقال اللاعب السابق للزمالك، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع “كورابيا” المصري: “الحلقة المفقودة في النادي الأهلي ليس رمضان صبحي بل قندوسي، الأهلي محتاج هذه النوعية في وسط الملعب”.

وواصل ذات المتحدث: “الأهلي محتاج لاعب مثل قندوسي. أو مثل إمام عاشور في مستواه القديم وليس الحالي”.

للإشارة فإن سيراميكا، أقصي من “السوبر” عقب هزيمته أمس، أمام الأهلي بثنائية لهدف. في مباراة شهدت تقديم لاعب الخضر، مستويات راقية، جعلت المصريين ينتقدون مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بسبب رفضه استعادة اللاعب.