مدرب الصومال: “لا أملك فكرة عن المنتخب الجزائري وحضرنا جيدا للمنافسة”

أكد نور محمد أمين، مدرب منتخب الصومال، منافس الخضر، غدا السبت، في افتتاح كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، استعداد منتخبه لدخول المنافسة بقوة.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة. قال نور محمد، إن بعثة الصومال، حظيت بترحات كبير، منذ حلولها بالجزائر، متمنيا أن يكون منتخب بلاده في المستوى.

كما أوضح ذات المتحدث، بأنه لا يملك أي فكرة عن المنتخب الجزائري. وأضاف: “لكن لدينا فريق عظيم تدرب جيدا تحسبا لهذه المنافسة.. لا أعرف كيف يبدو المنتخب الجزائري، ولكنني أملك معلومات عن بعض لاعبيه”.