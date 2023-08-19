مدرب باستيا يبعد كيفن قيتون عن مباراة أميان

غاب الدولي الجزائري، كيفن قيتون، عن قائمة ناديه باستيا الفرنسي، التي ستتنقل اليوم السبت لمواجهة أميان.

وأعلن مدرب باستيا، ريجيس بروارد، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بالمباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 3 من الليغ2 الفرنسية، وهي القائمة التي خلت من اسم مدافع الخضر.

وكان قيتون، قد شارك أساسيا في أول جولتين أمام كل من كونكارنيو وفالنسيان على التوالي، ليأتي قرار إعفاءه من مباراة اليوم، ليفتح باب التأويلات، حول مستقبله في باستيا، لاسيما وأن الدولي الجزائري، يحظى باهتمام كبير من نادي لانس الناشط في الليغ1.