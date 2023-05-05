مدرب غلادباخ: “فشلنا في الفوز بكل اللقاءات التي لم يبدأها بن سبعيني أساسيا”

لمّح مدرب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، دانييل فارك، إلى إشراك لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اساسيا في مباراة الغد أمام بوخوم في الجولة الـ 31 من البوندسليغا.

وكان بن سبعيني، قد غاب عن لقاء الجولة الفارطة أمام شتوتغارت، بداعي الإصابة التي تعرض لها قبل ذات اللقاء، وبالضبط أمام يونيون برلين.

وأعدت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة، اليوم الجمعة، مقالا تحدثت فيه، عن إصرار المدرب فارك، على إشراك بن سبعيني، أساسيا بالرغم من أنه سيغادر صيفا نحو بوروسيا دورتموند.

كما ذكّرت ذات الصحيفة. بصافرات الاستهجان التي واجهها لاعب الخضر. من طرف جماهير غلادباخ. التي لم تهضم رحيله مجانا.

قبل أن تتساءل ذات الوسيلة الإعلامية. عن السبب الرئيسي، الذي يقف وراء تجديد دانييل فارك. في كل مرة الثقة في بن سبعيني، رغم تصاعد المطالب لإبعاده ومنح الفرصة للشباب.

ونشرت الصحيفة الألمانية. تصريحا مقتضبا لمدرب غلادباخ. يرد من خلاله عن كل التساؤلات، وقال فيه فارك: “لم نفز بأي مباراة هذا الموسم لم يكن فيها بن سبعيني أساسيا”.