مدرب غلادباخ متفائل بتمديد عقد بن سبعيني

لمح مدرب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، دانييل فارك، إلى تفاؤله الكبير، بخصوص مستقبل لاعبه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، وإمكانية اقناعه بالاستمرار مع النادي.

وينتهي عقد مدافع الخضر مع الفريق الألماني، الصائفة المقبلة، ورشحته العديد من التقارير الصحفية، للانتقال إلى بوروسيا دورتموند، إلا أن دانييل فارك، كان له رأي آخر.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، سئل مدرب غلادباخ، إن كان يفكر في منح الفرصة للشباب الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل النجوم في صورة الثنائي بن سبعيني وتورام.

ورد دانييل فارك: “التفكير في العام المقبل..قد تسمح للاعبين الذين لن يكونوا هنا بالخروج وتجريب شيء ما في الموسم الجديد” مضيفا: “لكن ليس في كرة القدم المحترفة، هذا لن يحدث معي.”