مدرب فولسبورغ يتحدث عن إصابة عمورة

تحدث مدرب نادي فولسبورغ الألماني، رالف هاسنهوتل، عن إصابة لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وحامت الشكوك، حول لحاق عمورة، بمواجهة اليوم، أمام الضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن الجولة الـ 17 من “البوندسليغا”. بعد مغادرته لقاء الجولة الماضية اضطراريا. بسبب اصطدام في كرة هوائية مع مدافع هوفنهايم، في لقاء سجل فيه مهاجم “الخضر” الهدف الوحيد.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الاثنين، ونقلها موقع “ليغا انسايدر” عرج مدرب فولسبورغ، هانسهوتل، للحديث عن وضعية عمورة، وقال: “الأمر لا يبدو سيئاً بالنسبة لعمورة”.

وواصل ذات المتحدث: “هذا ليس دراماتيكياً.. لقد واجه مشكلة بسيطة في الهواء.”

وعليه يرتقب أن يسجل عمورة، الذي يقدم مستويات راقية هذا الموسم، بتسجيل 6 أهداف وتقديمه مثلها من التمريرات الحاسمة في 14 مباراة. حضوره في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها رالف هاسنهوتل، في مواجهة اليوم أمام غلادباخ.