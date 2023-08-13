مدرب ليل: “أوناس لاعب مهم بالنسبة لنا وننتظر عودته قريبا”

أكد مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، بأن لاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، مهم جدا بالنسبة للفريق.

وغاب أوناس، عن افتتاح مباريات ليل في الليغ1، أول أمس، أمام المضيف نيس، بداعي الإصابة التي تعرض لها قبل أيام في ودية ناديه وبرينتفورد الانجليزي.

وعلق التقني البرتغالي، في تصريحات على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء. نقلها موقع “فوت ناسيونال” الفرنسي، عن غياب لاعب الخضر: “أوناس، لاعب جد مهم بالنسبة لنا.. أتمنى أن يعود في القريب العاجل”.