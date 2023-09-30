مدرب ليل يكشف موعد عودة أوناس وبن طالب

كشف مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، عن موعد عودة الثنائي الدولي الجزائري، آدم أوناس ونبيل بن طالب، إلى أجواء التدريبات الجماعية.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم السبت، أكد فونسيكا، بأن أوناس وبن طالب. لن يكونا معنيان. بلقاء يوم غد الأحد، أمام المضيف لوهافر. برسم الجولة الـ 7 من الليغ1 الفرنسية.

وأضاف التقني البرتغالي، حسبما نقله موقع ” le11hdf” المقرب من نادي ليل. بخصوص ثنائي الخضر: “نبيل وآدم، أظن بأنهما سيباشران التدريبات الأسبوع المقبل.”

للإشارة فإن أوناس، تعرض لإصابة معقدة في لقاء ريجيكا الكرواتي. ضمن الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي يوم 24 أوت الماضي، فيما أصيب بن طالب، مطلع شهر سبتمبر الجاري، في تدريبات الفريق.