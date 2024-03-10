مدرب مصر الجديد يتخلى عن محمد صلاح !

قرر المدرب الجديد للمنتخب المصري، حسام حسن، التخلي عن نجم نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، في أول تربص منذ تعيينه مدربا للفراعنة.

وأعلن حسام حسن، اليوم الأحد، عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا لتربص مارس الجاري. في إطار أسبوع “الفيفا” وكانت المفاجئة في غياب اسم محمد صلاح.

ويرتقب أن ينطلق تربص مصر، يوم 13 مارس الجاري بعد قرار الطاقم الفني بتأجيله بـ 24 ساعة. بسبب ارتباط الأهلي والزمالك بمباراتين في الدوري يوم 12 مارس أمام البنك الأهلى والجونة.

وسيلعب “الفراعنة” خلال فترة الفيفا، لقاء ودي أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.