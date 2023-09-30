مدرب مولينبيك: “عمورة لاعب رائع”

أشاد مدرب نادي مولينبيك البلجيكي، كلاوديو كاسابا، بإمكانيات الدولي الجزائري، ونجم نادي سانت جيلواز، محمد أمين عمورة.

وتألق عمورة، في داربي العاصمة بروكسل، الخميس الماضي. بعد قيادته سانت جيلواز. لفوز بثلاثية لهدفين أمام مولينبيك، سجل منها هدفا، ضمن الجولة الـ 5 من الدوري البلجيكي.

وفي تصريحات نشرها اليوم السبت موقع “والفوت” البلجيكي. نقلا عن شبكة “دازن” أشاد التقني البرازيلي، كاسابا، بقوة المنافس ولاسيما عمورة، الذي قال عنه: “حقيقة هو لاعب رائع للغاية”.

للإشارة، فإن مهاجم الخضر. يبصم على مستويات راقية مع سانت جيلواز، الذي سجّل معه 4 أهداف في 5 لقاءات، منها اثنين فقط كأساسي.