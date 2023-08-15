ووفلرهامبتون يتغنى بسحر آيت نوري أمام مانشستر يونايتد

نشر الحساب الرسمي لنادي ووفلرهامبتون الانجليزي، على “تويتر” فيديو لمراوغات، لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، من مباراة أمس، أمام مانشستر يونايتد.

وأرفق الحساب الرسمي لـ”الوولفز” تغريدته بعبارة، تغنى من خلالها بسحر مدافع الخضر، وقال فيها: “الأقدام السحرية لريان”.

وأظهر الفيديو، آيت نوري، وهو يركض بالكرة من منطقة ناديه وسط 4 لاعبي من المان يو، قبل أن يراوغ أحدهم بطريقة مميزة ويمرر الكرة لزميله.

للإشارة فقد شارك الدولي الجزائري أساسيا، في المباراة التي حسمها الشياطين الحمر بهدف يتيم، ضمن افتتاح لقاءات الفريقان في البريميرليغ، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 77.

Rayan’s magic feet.

🇩🇿💫 pic.twitter.com/AP9bJ8FJ3g

— Wolves (@Wolves) August 15, 2023