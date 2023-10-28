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الرياضة

مدرب وولفرهامبتون يواصل المراهنة على آيت نوري

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب وولفرهامبتون يواصل المراهنة على آيت نوري
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جدد غاري أونيل، مدرب نادي وولفرهامبتون، الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بمناسبة لقاء اليوم السبت، المرتقب أمام الضيف نيوكاسل يونايتد.

وأعلن مدرب “الوولفز” عن تشكيلته الأساسية التي اختارها، للمباراة التي ستنطلق بعد قليل. ضمن فعاليات الجولة الـ 10 من البريميرليغ، والتي عرفت تواجد اسم مدافع الخضر.

وستكون هذه المرة التاسعة، التي يبدأ فيها آيت نوري أساسيا. من أصل 10 لقاءات في الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الدولي الجزائري. من طرف خليفة جوليان لوبيتيغي.

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