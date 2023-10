مدرب وولفرهامبتون يواصل المراهنة على آيت نوري

جدد غاري أونيل، مدرب نادي وولفرهامبتون، الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بمناسبة لقاء اليوم السبت، المرتقب أمام الضيف نيوكاسل يونايتد.

وأعلن مدرب “الوولفز” عن تشكيلته الأساسية التي اختارها، للمباراة التي ستنطلق بعد قليل. ضمن فعاليات الجولة الـ 10 من البريميرليغ، والتي عرفت تواجد اسم مدافع الخضر.

وستكون هذه المرة التاسعة، التي يبدأ فيها آيت نوري أساسيا. من أصل 10 لقاءات في الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الدولي الجزائري. من طرف خليفة جوليان لوبيتيغي.

✌️ changes from #BOUWOL

🔙 Semedo and Lemina return

🇲🇱 Traore starts

How we line-up to face @NUFC.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/zxlpUuvaGN

— Wolves (@Wolves) October 28, 2023